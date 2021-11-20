Кубалик: все знают, что Овечкин щёлкнет в большинстве. Но шайба до сих пор летит в ворота

Нападающий «Чикаго» Доминик Кубалик, рассказывая о небольшом количестве своих заброшенных шайб на старте сезона, привёл в качестве примера игру российского игрока «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.
«Я должен искать возможности оказываться на позициях для броска. Должен настроить себя на мысли, что если у меня будет шанс, то моей главной целью должен быть бросок по воротам. Хороший снайпер всегда найдёт способ забить. Все знают, что Овечкин щёлкнет при игре в большинстве. Однако шайба до сих пор залетает в ворота, это выглядит легко. Мне тоже нужно найти способ сделать так, чтобы это выглядело легко», — приводит слова Кубалика Chicago SunTimes.
В текущем сезоне регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги Овечкин набрал 26 (12+14) очков за 17 сыгранных матчей. Александр идёт на третьем месте в списке лучших бомбардиров нынешнего розыгрыша регулярного чемпионата, уступая только двум форвардам «Эдмонтона» Леону Драйзайтлю (33) и Коннору Макдэвиду (30).
- 20 ноября 2021
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