«Барыс» на выезде оказался сильнее «Северстали» и прервал безвыигрышную серию из 4 матчей

Завершилась встреча Континентальной хоккейной лиги, в котором череповецкий «Северсталь» на своей площадке принимал казахстанский «Барыс». Победу в овертайме одержали подопечные Юрия Михайлиса со счётом 4:3 (1:2, 1:1, 1:0, 1:0). Таким образом, клуб из Казахстана прервал серию из 4 поражений подряд.
Счёт в матче на 3-й минуте открыл Кирилл Савицкий. Хозяева отыгрались на 10-й минуте, благодаря усилиям Ильи Хохлова, а в самой концовке первого периода Иван Емец вывел «Северсталь» вперёд. Роман Старченко на старте второго периода сделал счёт ничейным, однако Максим Колмыков через три минуты вновь вывел команду из Череповца в лидеры. В третьем периоде Олле Альсинг забил третью шайбу гостей, после чего игра перешла в овертайм, где решающий гол забил Кёртис Волк, воспользовавшись удалением хозяев.
В следующем матче «Барыс» дома примет минское «Динамо», а «Северсталь» отправится на выезде в Подольск, где сыграет с «Витязем».
- 20 ноября 2021
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