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«Барыс» на выезде оказался сильнее «Северстали» и прервал безвыигрышную серию из 4 матчей

«Барыс» на выезде оказался сильнее «Северстали» и прервал безвыигрышную серию из 4 матчей
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Завершилась встреча Континентальной хоккейной лиги, в котором череповецкий «Северсталь» на своей площадке принимал казахстанский «Барыс». Победу в овертайме одержали подопечные Юрия Михайлиса со счётом 4:3 (1:2, 1:1, 1:0, 1:0). Таким образом, клуб из Казахстана прервал серию из 4 поражений подряд.

Счёт в матче на 3-й минуте открыл Кирилл Савицкий. Хозяева отыгрались на 10-й минуте, благодаря усилиям Ильи Хохлова, а в самой концовке первого периода Иван Емец вывел «Северсталь» вперёд. Роман Старченко на старте второго периода сделал счёт ничейным, однако Максим Колмыков через три минуты вновь вывел команду из Череповца в лидеры. В третьем периоде Олле Альсинг забил третью шайбу гостей, после чего игра перешла в овертайм, где решающий гол забил Кёртис Волк, воспользовавшись удалением хозяев.

КХЛ - регулярный чемпионат
20 ноября 2021, суббота. 17:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
3 : 4
ОТ
Барыс
Нур-Султан
0:1 Савицкий (Орехов, Савченко) – 02:17' (5x5)   1:1 Хохлов (Гераськин, Пресс) – 11:24' (5x5)   2:1 Емец (Казаков, Колмыков) – 19:51' (5x5)   2:2 Старченко (Куник, Савченко) – 21:44' (5x5)   3:2 Колмыков (Казаков, Хохлов) – 24:36' (5x5)   3:3 Альсинг (Асетов, Данияр) – 48:56' (5x5)   3:4 Валк (Старченко, Михайлис) – 64:48' (4x3)

В следующем матче «Барыс» дома примет минское «Динамо», а «Северсталь» отправится на выезде в Подольск, где сыграет с «Витязем».

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ
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