Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Ак Барс» в овертайме обыграл «Торпедо»

«Ак Барс» в овертайме обыграл «Торпедо»
Комментарии

Сегодня, 20 ноября, на стадионе «Нагорный в Нижнем Новгороде состоялась встреча КХЛ между местным «Торпедо» и казанским «Ак Барсом». Победу в овертайме одержали гости со счётом 3:2 (1:0, 1:1, 0:1, 1:0).

Уже на первой минуте матча Данис Зарипов вывел гостей вперёд, забив 429-ю шайбу в карьере и выйдя тем самым на второе место в списке российских снайперов за всю историю. На 32-й минуте Джордан Уил удвоил преимущество, однако в конце второго периода Дамир Жафяров сократил отставание. На 46-й минуте Данил Веряев сделал счёт ничейным, после чего игра перешла в овертайм, где сильнее оказались гости. На 65-й минуте решающий бросок совершил Кирилл Петров.

КХЛ - регулярный чемпионат
20 ноября 2021, суббота. 17:00 МСК
Торпедо
Нижегородская область
Окончен
2 : 3
ОТ
Ак Барс
Казань
0:1 Зарипов (Галимов) – 00:50' (5x5)   0:2 Уил (Кагарлицкий, Кэмпфер) – 31:35' (5x5)   1:2 Жафяров (Агостино, Пайгин) – 37:18' (5x5)   2:2 Веряев – 45:20' (5x5)   2:3 Петров (Хенкель, Тарасов) – 64:18' (5x5)

В следующей игре подопечные Дмитрия Квартальнова примут на своей площадке рижское «Динамо». «Торпедо» на выезде встретится с командой «Салават Юлаев».

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021