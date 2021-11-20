«Ак Барс» в овертайме обыграл «Торпедо»

Сегодня, 20 ноября, на стадионе «Нагорный в Нижнем Новгороде состоялась встреча КХЛ между местным «Торпедо» и казанским «Ак Барсом». Победу в овертайме одержали гости со счётом 3:2 (1:0, 1:1, 0:1, 1:0).

Уже на первой минуте матча Данис Зарипов вывел гостей вперёд, забив 429-ю шайбу в карьере и выйдя тем самым на второе место в списке российских снайперов за всю историю. На 32-й минуте Джордан Уил удвоил преимущество, однако в конце второго периода Дамир Жафяров сократил отставание. На 46-й минуте Данил Веряев сделал счёт ничейным, после чего игра перешла в овертайм, где сильнее оказались гости. На 65-й минуте решающий бросок совершил Кирилл Петров.

В следующей игре подопечные Дмитрия Квартальнова примут на своей площадке рижское «Динамо». «Торпедо» на выезде встретится с командой «Салават Юлаев».