«Спартак» одержал волевую победу в гостевом матче с «Йокеритом», отыгравшись с 0:2

Сегодня, 20 ноября, состоялся очередной матч Континентальной хоккейной лиги, в котором финский «Йокерит» принимал московский «Спартак». Встреча завершилась волевой победой гостей со счётом 4:2 (0:2, 1:0, 3:0).
Счёт в матче открыл Брайан О'Нилл на 5-й минуте. Марко Анттила на 12-й минуте увеличил преимущество хозяев. Гости ответили только в самой концовке второго периода — Александр Авцин забросил шайбу с передачи Ильи Баранова. На 44-й минуте Якуб Ержабек сделал счёт ничейным, а в самой концовке встречи Иван Дроздов вывел «Спартак» вперёд. На предпоследней минуте успел отличиться и Василий Пономарев, забив в пустые ворота. Это первая шайба молодого хоккеиста в составе столичного клуба.
В следующем туре команды вновь встретятся друг с другом. Однако на этот раз хозяевами площадки будет «Спартак». Встреча пройдёт 22 ноября в 19:30 мск.
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