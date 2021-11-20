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«Спартак» одержал волевую победу в гостевом матче с «Йокеритом», отыгравшись с 0:2

«Спартак» одержал волевую победу в гостевом матче с «Йокеритом», отыгравшись с 0:2
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Сегодня, 20 ноября, состоялся очередной матч Континентальной хоккейной лиги, в котором финский «Йокерит» принимал московский «Спартак». Встреча завершилась волевой победой гостей со счётом 4:2 (0:2, 1:0, 3:0).

Счёт в матче открыл Брайан О'Нилл на 5-й минуте. Марко Анттила на 12-й минуте увеличил преимущество хозяев. Гости ответили только в самой концовке второго периода — Александр Авцин забросил шайбу с передачи Ильи Баранова. На 44-й минуте Якуб Ержабек сделал счёт ничейным, а в самой концовке встречи Иван Дроздов вывел «Спартак» вперёд. На предпоследней минуте успел отличиться и Василий Пономарев, забив в пустые ворота. Это первая шайба молодого хоккеиста в составе столичного клуба.

КХЛ - регулярный чемпионат
20 ноября 2021, суббота. 17:00 МСК
Йокерит
Хельсинки
Окончен
2 : 4
Спартак
Москва
1:0 О'Нилл (Шрёдер, Йенсен) – 04:03' (5x5)   2:0 Анттила (Бьёрнинен, Кивистё) – 11:52' (5x5)   2:1 Авцин (Баранов, Швырёв) – 39:14' (5x5)   2:2 Ержабек (Никишин, Лехтеря) – 43:34' (5x5)   2:3 Дроздов (Петтерссон) – 56:45' (5x5)   2:4 Пономарёв – 58:53' (en)

В следующем туре команды вновь встретятся друг с другом. Однако на этот раз хозяевами площадки будет «Спартак». Встреча пройдёт 22 ноября в 19:30 мск.

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ
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