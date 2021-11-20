Форвард «Спартака» Данила Квартальнов продлил безголевую серию в КХЛ до 100 матчей

Нападающий «Спартака» Данила Квартальнов не смог отличиться в очередном матче Континентальной хоккейной лиги с финским «Йокерит» (4:2). Таким образом, безголевая серия 24-летнего хоккеиста достигла 100 матчей.

До перехода в столичный клуб Квартальнов выступал в составе «Сочи». В рамках розыгрыша регулярного чемпионата сезона-2020/2021 Квартальнов принял участие в 34 встречах, набрав 3 (0+3) очка при показателе полезности «-12». Ранее форвард играл за «Витязь», СКА и ЦСКА.

«Спартак» занимает седьмое место в Западной Конференции, имея в своём активе 34 очка. В следующем туре московский клуб вновь встретится с «Йокерит». Однако на этот раз хозяевами площадки будут москвичи. Встреча пройдёт 22 ноября в 19:30 мск.