Главный тренер «Салавата Юлаева» оценил дебютный матч Виктора Антипина

Главный тренер «Салават Юлаева» Томи Лямся дал комментарий по поводу дебюта Виктора Антипина в матче с московским «Динамо» (1:2).

«Антипин хорошо сыграл, у него отличное катание, высокий хоккейный IQ. Пока он только одну тренировку провёл, ему нужно время, чтобы влиться. Уверен, он будет большой частью команды», — передаёт слова Лямся корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

В следующем матче «Салават Юлаев» на своей арене примет «Торпедо» 23 ноября в 17:00 мск. «Динамо» сыграет дома с «Кунльнуль Ред Стар» 22 ноября в 19:30 мск.