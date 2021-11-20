Кудашов: «Динамо» нашло победный стиль? Хотелось бы всегда побеждать как в последних играх

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов после победы в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Салаватом Юлаевым» (3:1) оценил текущую форму команды. Бело-голубые выиграли последние четыре матча, при этом три из четырёх встреч завершились в их пользу со счётом 3:1 с третьим голом в пустые ворота.
«В первую очередь хочу поблагодарить болельщиков, потому что была очень хорошая атмосфера. По игре можно сказать, что сегодня не дали шансов сопернику, сами создавали моменты. Были штанги и забили хорошие голы. Считаю, что получилась у нас полноценная игра как в обороне, так и в атаке.
Мы нашли идеальный победный стиль? Как вы там говорите, вашими бы словами… Конечно, хотелось бы всегда так побеждать, как в последних матчах.
По травме Михаила Фисенко пока нет понимания. Если говорить по Станиславу Галиеву, то у всех бывают взлёты и падения. Он свой уровень держит. Сегодня, может, не говорили об этом, если бы не попал в штангу», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
- 20 ноября 2021
-
20:23
-
20:20
-
20:18
-
20:10
-
20:09
-
20:05
-
19:56
-
19:47
-
19:38
-
19:33
-
19:21
-
19:12
-
18:40
-
18:27
-
18:15
-
18:09
-
17:55
-
17:33
-
17:31
-
16:46
-
16:35
-
16:25
-
15:50
-
15:33
-
15:25
-
15:12
-
15:04
-
14:37
-
13:50
-
13:42
-
13:35
-
13:05
-
12:54
-
12:40
-
12:32