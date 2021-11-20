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Галиев прокомментировал четвёртую подряд победу московского «Динамо» над топ-клубом КХЛ

Галиев прокомментировал четвёртую подряд победу московского «Динамо» над топ-клубом КХЛ
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Нападающий московского «Динамо» Станислав Галиев дал комментарий по поводу победы в матче с «Салаватом Юлаевым» (3:1). «Динамо» одержало четвёртую победу подряд. Это позволило команде выйти на вторую строчку в турнирной таблице Западной конференции.

«Непростая игра. Можно сказать, что обе команды играли от обороны. Не очень много моментов, но всех с победой. Нам не важно, какая победа по качеству, самое главное – это два очка.
Четыре победы подряд над топ-соперниками? Хорошо поработали в паузе. Много внимания уделялось тактической составляющей, игре в обороне и в средней зоне. Нам сказали, что нужно играть проще и совершать меньше потерь на чужой синей линии. Мы стараемся это делать, ждём контратак и реализовываем их», — передаёт слова Галиева корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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