Беттмен — об «Айлендерс»: будущее этой франшизы никогда не было светлее, чем сейчас

Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн дал комментарий по поводу новой арены клуба «Нью-Йорк Айлендерс».

«У «Айлендерс» было интересное путешествие. Думаю, справедливо будет сказать, что эта франшиза никогда не была в лучшей форме, её будущее никогда не было светлее, чем сейчас», — приводит слова Беттмена журналист Джеймс Николс в своём «твиттере».

Напомним, в первом матче регулярного чемпионата НХЛ на новой «Ю-Би-Эс-Арена» хоккеисты «Айлендерс» примут «Калгари Флэймз». Встреча пройдёт в ночь на воскресенье, 21 ноября. Начало – 3:00 мск.



Ранее хоккеистам «островитян» пришлось провести 13-матчевую выездную серию со старта регулярного чемпионата НХЛ сезона-2021/2022 из-за неготовности новой арены к принятию матчей. В ходе этой внушительной серии подопечные Барри Тротца одержали лишь 5 побед.