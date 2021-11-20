Форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Мика Зибанеджад попал в ковид-протокол

Форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Мика Зибанеджад попал в коронавирусный протокол Национальной хоккейной лиги и пропустит ближайшие игры команды, сообщает официальный «твиттер» команды.

В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 17 матчах, в которых отметился 4 шайбами и 10 голевыми передачами. Всего за карьеру Зибанежад сыграл 621 игру в НХЛ, набрав в них 448 очков (203+245).

Напомним, последняя игра «Рейнджерс» с «Оттавой» была отменена из-за того, что у соперников сразу 10 человек попали в ковид-протокол.

После 17 игр регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» занимает 5 строчку в турнирной таблице Восточной конференции, имея в своём активе 23 очка. Следующим соперником команды из Нью-Йорка станет «Баффало Сэйбрз». Игра состоится 22 ноября в 02:00 мск.