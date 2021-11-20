Зарипов: извиняюсь перед Михайловым за то, что обогнал его в списке снайперов, это хоккей

Нападающий «Ак Барса» Данис Зарипов прокомментировал победу в матче с «Торпедо», а также высказался по поводу выхода на второе место в списке снайперов отечественного хоккея, обойдя Бориса Михайлова.

«Игра сложилась непросто, «Торпедо» в последние годы показывает неплохой хоккей. Отдаю им должное, их игра мне симпатична. Мало таких команд, которые не стесняясь делают рискованные передачи и многое им удаётся. Сегодня нижегородцы много атаковали, держали шайбу в нашей зоне. Мы же поймали их на ошибках, погрешностях, старались забить как можно больше голов на контратаках, реализовать максимум моментов. Добыли победу в овертайме, чему рады. Возвращаемся с выезда с тремя победами – это дорогого стоит. Ребята во всех матчах отдавали себя по полной. С уверенностью можно сказать, что «Ак Барс» набирает обороты, ребята начинают взаимодействовать друг с другом с хорошим пониманием.



Это был мой 900-й матч за «Ак Барс». Для меня это значит очень многое. Юбилейное число для любого игрока многое значит. 900 – это очень хорошо, это плод моей работы, желания, всей жизненной цели. 429 голов, удалось Бориса Михайлова обогнать, за что искренне извиняюсь перед ним, но это хоккей. Очень счастлив, что мне удалось это сделать. До Сергея Мозякина далеко, догнать нереально. Сам виноват – отдавал ему много (смеётся). Но я рад оказаться на втором месте в списке снайперов отечественного хоккея», — приводит слова Зарипова официальный сайт «Ак Барса».