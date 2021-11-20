А. Юдин: СКА нет смысла паниковать. К решающему отрезку команда подойдёт в нужной форме

Заслуженный мастер спорта, экс-защитник СКА и сборной России, ныне тренер Александр Юдин считает, что у питерцев подобрался отличный состав, и игрокам необходимо время, чтобы сыграться.
«Я не вижу смысла паниковать в связи с несколькими неудачами. Да, бывают неудачные серии – это неизбежно. Я видел матчи против «Магнитки» и «Спартака», которые хоть армейцы и проиграли в итоге, но выглядели в них ничуть не хуже соперников. Да, вчера уступили «Сибири», хотя превзошли соперника и по голевым моментам, и по броскам. Но нельзя забывать, что во время паузы в чемпионате немало игроков СКА было представлено в различных сборных страны, легионеры уезжали выступать за свои сборные. По приезду, по сути, в полном составе команда ни разу не тренировалась.
А что касается состава, то по именам получается весьма неплохая команда – те же Комаров, Гусев, Лехтонен, Кемппайнен, Робинсон, Бурдасов и Кузьменко ещё успеют продемонстрировать свои лучшие качества. Плюс к ним я бы добавил гренадёра Тимкина, который в любую секунду готов постоять за себя и за партнёров, а также скоростной Евгений Кетов со своим опытом и напорством, забивающий важные голы, в том числе в меньшинстве. И, самое главное, быстрая, активная и умная молодёжь, которая всё схватывает и бьёт рекорды. Так что в СКА есть кому вести команду за собой. Уверен, что к решающему отрезку команда подойдёт в хорошей физической форме и голодной до побед», — сказал Юдин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Торишным.
- 20 ноября 2021
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