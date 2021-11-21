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Бержевен: в 2020-м Ковальчук был хорош в «Монреале», но мы знали, что его конец близко

Бержевен: в 2020-м Ковальчук был хорош в «Монреале», но мы знали, что его конец близко
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Генеральный менеджер «Монреаль Канадиенс» Марк Бержевен вспомнил историю с подписанием российского хоккеиста Ильи Ковальчука, когда болельщики просили руководство продлить с ним контракт на 3 года.

«Работа генеральным менеджером одинакова для всех. Она не становится другой только из-за того, что это «Монреаль». Дело в том шуме, который создают вокруг тебя СМИ или болельщики. Но работа одна и та же. Надо уметь абстрагироваться от шума и делать свою работу. Ты не можешь позволить другим людям решать за тебя, не можешь позволить СМИ и болельщикам влиять на твои решения.

Небольшой пример: когда мы подписали Илью Ковальчука в 2020 году, и он хорошо играл за нас, люди говорили, что мы должны продлить с ним контракт на три года. Мы все знали, что он хороший игрок, но его конец был близок. Если бы я послушал СМИ и болельщиков, я бы подписал его ещё на три года. Как я сказал, он был хорош за нас, но мы чувствовали, что его лучшие дни позади. Поэтому нужно было принять решение, даже если оно непопулярное, и двигаться дальше», — сказал Бержевен в интервью Sportsnet.

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