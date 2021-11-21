Зибанеджад сдал ложноположительный тест коронавирус. Он доступен к матчу с «Баффало»

28-летний шведский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Мика Зибанеджад сдал ложноположительный тест на коронавирус, в ближайшее время хоккеист будет выведен из ковид-протокола и станет доступным к ближайшему матчу с «Баффало Сэйбрз». Об этом сообщает пресс-служба «синерубашечников» в «Твиттере».
В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 17 матчах, в которых отметился 4 шайбами и 10 голевыми передачами. Всего за карьеру Зибанежад сыграл 621 игру в НХЛ, набрав в них 448 очков (203+245).
Напомним, последняя игра «Рейнджерс» с «Оттавой» была отменена из-за того, что у соперников сразу 10 человек попали в ковид-протокол.
После 17 игр регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» занимает 5-ю строчку в турнирной таблице Восточной конференции, имея в своём активе 23 очка. Следующим соперником команды из Нью-Йорка станет «Баффало Сэйбрз». Игра состоится 22 ноября в 02:00 мск.
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