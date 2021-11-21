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Бержевен – о Какко и Лафренье: некоторым игрокам нужно больше времени. Таков наш бизнес

Бержевен – о Какко и Лафренье: некоторым игрокам нужно больше времени. Таков наш бизнес
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Генеральный менеджер «Монреаля» Марк Бержевен выразил мнение о развитии молодых хоккеистов в НХЛ.

«Если молодые хоккеисты играют хорошо, и я чувствую, что их манера игры не причиняет им вреда, то у меня нет проблем с тем, чтобы оставить их в команде. Если же они начинают выпадать и не становятся лучше, тогда надо принимать решения.

Для меня развитие игроков иногда звучит как оправдание. Можно посмотреть на любую команду в НХЛ и найти примеры. Скажем, почему Тома Шабо, которого выбрали 15-м (18-м. – прим. «Чемпионата») или каким там его выбрали, играет в НХЛ, когда Логан Браун (выбран 11-м. – прим. «Чемпионата») играл в фарм-клубе «Сенаторз»? «Оттава» по-разному их развивала? Нет. Просто кто-то делает следующий шаг, а кто-то нет. Но всех тренируют одинаково.

Посмотрите на «Рейнджерс». Ещё не так давно все говорили о Какко и Лафренье, но никто не думал, что к этому моменту они будут в таком положении. Просто таков бизнес, в котором мы находимся. Некоторым игрокам нужно больше времени, чем остальным. Уверен, что рано или поздно они станут хорошими игроками, но некоторым просто нужно больше времени, так всё устроено», — сказал Бержевен в интервью Sportsnet.

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