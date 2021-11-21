Три хоккеиста «Айлендерс» внесены в ковид-протокол за несколько часов до игры с «Калгари»
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24-летний канадский форвард Энтони Бовиллье, его 27-летний соотечественник Адам Пелеч, играющий на позиции защитника, и 39-летний американский игрок обороны Энди Грин, выступающие за «Нью-Йорк Айлендерс» включены в ковид-протокол за несколько часов до матча с «Калгари Флэймз». Об этом сообщает обозреватель НХЛ Джеймс Николс в «Твиттере».
Отметим, встреча с «Калгари» станет матчем открытия для новой домашней арены «островитян» — «Ю-Би-Эс Арена». Начало этой игры запланировано на сегодня, в ночь на воскресенье, 21 октября – в 3:00 мск.
Напомним, хоккеисты «Айлендерс» потерпели четыре поражения кряду в последних матчах, а «Калгари» в крайней игре разгромил «Баффало Сэйбрз» на выезде со счётом 5:0.
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