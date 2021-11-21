«Каролина» одержала 4-ю победу кряду, обыграв «Лос-Анджелес». У А. Свечникова – голевая

В Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Стэйплс-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Лос-Анджелес Кингз» принимал на своём льду «Каролину Харрикейнз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:4, которая стала для них четвёртой кряду.



В составе «ураганов» отличились Сет Джарвис, Дерек Степан, Себастьян Ахо, Еспери Котканиеми и Мартин Нечас. За «королей» дублем отметился Адриан Кемпе, ещё по шайбе на счету Блейка Лизотта и Брендана Лемье.



21-летний российский форвард «Каролины» Андрей Свечников провёл на льду 17 минут 5 секунд и отметился результативной передачей, заработав коэффициент полезности «+1», набрав четыре минуты штрафного времени. Таким образом, на его счету 19 (7+12) очков в 16 матчах текущего сезона.



Отметим, что голкипер «Харрикейнз» Фредерик Андерсен отразил 39 бросков из 43, а его визави из «Лос-Анджелеса» Кэлвин Питерсен – 15 из 20.