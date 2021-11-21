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«Каролина» одержала 4-ю победу кряду, обыграв «Лос-Анджелес». У А. Свечникова – голевая

«Каролина» одержала 4-ю победу кряду, обыграв «Лос-Анджелес». У А. Свечникова – голевая
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В Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Стэйплс-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Лос-Анджелес Кингз» принимал на своём льду «Каролину Харрикейнз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:4, которая стала для них четвёртой кряду.

В составе «ураганов» отличились Сет Джарвис, Дерек Степан, Себастьян Ахо, Еспери Котканиеми и Мартин Нечас. За «королей» дублем отметился Адриан Кемпе, ещё по шайбе на счету Блейка Лизотта и Брендана Лемье.

21-летний российский форвард «Каролины» Андрей Свечников провёл на льду 17 минут 5 секунд и отметился результативной передачей, заработав коэффициент полезности «+1», набрав четыре минуты штрафного времени. Таким образом, на его счету 19 (7+12) очков в 16 матчах текущего сезона.

Отметим, что голкипер «Харрикейнз» Фредерик Андерсен отразил 39 бросков из 43, а его визави из «Лос-Анджелеса» Кэлвин Питерсен – 15 из 20.

НХЛ - регулярный чемпионат
21 ноября 2021, воскресенье. 00:00 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
4 : 5
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Джарвис (Ахо, Деанджело) – 03:00' (5x5)   1:1 Лизотт (Лемье, Эдлер) – 04:38' (5x5)   1:2 Степан (Мартинук, Шей) – 04:48' (5x5)   2:2 Кемпе (Эдлер, Копитар) – 12:39' (5x5)   2:3 Ахо (Свечников, Андерсен) – 26:16' (5x5)   3:3 Кемпе – 29:33' (4x5)   3:4 Котканиеми (Степан, Славин) – 31:20' (5x5)   4:4 Лемье (Рой) – 38:00' (5x5)   4:5 Нечас (Нидеррайтер, Стаал) – 39:28' (5x5)
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