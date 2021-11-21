Форвард «Калгари» Манджапане обошёл Овечкина в снайперской гонке НХЛ

В эти минуты в НХЛ проходит сразу несколько встреч регулярного чемпионата, в одной из которых «Нью-Йорк Айлендерс» проводит свой первый домашний матч на новой арене – «Ю-Би-Эс-Арена» и принимает «Калгари Флэймз». К середине матча гости ведут в счёте – 2:1.
В составе «Калгари» отличиться удалось 25-летнему канадскому форварду Эндрю Манджапане, для которого эта заброшенная шайба стала 13-й в сезоне. Тем самым, он обошёл в снайперской гонке текущего сезона НХЛ 36-летнего российского форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, в активе которого 12 голов и располагавшегося на 2-м месте в списке.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в «твиттере» «Калгари».
Отметим, уже сегодня утром Александр может вновь вернуть вернуть себе позицию в снайперской гонке – «Вашингтон Кэпиталз» сыграет с «Сан-Хосе Шаркс» на выезде. Начало матча – 6:30 мск.
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