Александр Радулов заработал буллит, но не смог его реализовать

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Даллас Старз» принимает «Сент-Луис Блюз» на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе. На момент написания статьи идёт второй период, хозяева ведут со счётом 1:0. Голом отметился Райан Сутер. Ассистировали ему россиянин Денис Гурьянов и Джейми Бенн.



Российский нападающий «Далласа» Александр Радулов на 22-й минуте сам заработал буллит для своей команды. Он же и решил его исполнить, но шайба в ворота так и не попала.



На момент написания новости в нынешнем сезоне на счету российского форварда 7 (1+6) очков в 15 матчах НХЛ.

Напомним, Один гол за 15 встреч — худший показатель россиянина за карьеру в лиге. Всего он имеет 353 (141+212) очка за 468 матчей в НХЛ.