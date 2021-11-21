Голевая передача Проворова не помогла «Филадельфии» победить
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Филадельфия Флайерз» принимала «Бостон Брюинз». Встреча прошла в Филадельфии на стадионе «Уэллс Фарго-центр» и завершилась победой гостей со счётом 5:2.
В составе победителей забивали Томаш Носек, Дерек Форборт (дважды), Крэйг Смит и Давид Пастрняк. У хозяев отличился дублем Дерик Брассар. На счету российского защитника Ивана Проворова результативная передача.
Это поражение стало вторым подряд для «Филадельфии». До этого команда проиграла «Тампе-Бэй Лайтнинг» (3:4 по буллитам).
Для «Бостона» победа стала третьей кряду. До этого они выиграли у «Нью-Джерси Дэвилз» и «Монреаль Канадиенс» дважды со счётом 5:2.
НХЛ - регулярный чемпионат
21 ноября 2021, воскресенье. 03:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
2 : 5
Бостон Брюинз
Бостон
0:1 Носек (Блид, Грызлик) – 18:25' (5x5) 0:2 Форборт (Маршан, Пастрняк) – 20:30' (5x5) 1:2 Брассар (Аткинсон, Жиру) – 21:22' (5x5) 2:2 Брассар (Жиру, Проворов) – 29:25' (5x4) 2:3 Форборт (Смит, Дебраск) – 36:27' (5x5) 2:4 Смит (Хаула, Дебраск) – 41:28' (5x5) 2:5 Пастрняк (Зборжил, Койл) – 52:47' (4x4)
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