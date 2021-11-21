Голевая передача Проворова не помогла «Филадельфии» победить

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Филадельфия Флайерз» принимала «Бостон Брюинз». Встреча прошла в Филадельфии на стадионе «Уэллс Фарго-центр» и завершилась победой гостей со счётом 5:2.



В составе победителей забивали Томаш Носек, Дерек Форборт (дважды), Крэйг Смит и Давид Пастрняк. У хозяев отличился дублем Дерик Брассар. На счету российского защитника Ивана Проворова результативная передача.



Это поражение стало вторым подряд для «Филадельфии». До этого команда проиграла «Тампе-Бэй Лайтнинг» (3:4 по буллитам).



Для «Бостона» победа стала третьей кряду. До этого они выиграли у «Нью-Джерси Дэвилз» и «Монреаль Канадиенс» дважды со счётом 5:2.