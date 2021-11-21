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«Калгари» в гостях обыграл «Айлендерс», у Задорова «-1»

«Калгари» в гостях обыграл «Айлендерс», у Задорова «-1»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Калгари Флэймз». Встреча прошла в Элмонте на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 5:2.

В составе победителей забивали Брэд Ричардсон, Эндрю Манджапане (дважды), Тревор Льюис и Джонни Годро. У хозяев отличился дублем Брок Нельсон. У российского защитника Никиты Задорова коэффициент полезности «-1». У Семёна Варламова 26 сейвов.

Напомним, что 24-летний канадский форвард Энтони Бовиллье, его 27-летний соотечественник Адам Пелеч, играющий на позиции защитника, и 39-летний американский игрок обороны Энди Грин, выступающие за «Айлендерс» включены в ковид-протокол за несколько часов до матча.

Также стоит отметить, что встреча с «Калгари» стала матчем-открытием для новой домашней арены «островитян» — «Ю-Би-Эс Арена».

НХЛ - регулярный чемпионат
21 ноября 2021, воскресенье. 03:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
2 : 5
Калгари Флэймз
Калгари
0:1 Ричардсон – 04:05' (5x5)   0:2 Манджапане (Ханифин, Годро) – 13:18' (5x4)   1:2 Нельсон (Паник, Палмьери) – 19:40' (5x4)   1:3 Манджапане (Ханифин, Баклунд) – 26:43' (5x4)   2:3 Нельсон – 41:49' (5x5)   2:4 Льюис – 58:45' (en)   2:5 Годро (Линдхольм, Ханифин) – 59:22' (en)
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