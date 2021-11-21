«Калгари» в гостях обыграл «Айлендерс», у Задорова «-1»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Калгари Флэймз». Встреча прошла в Элмонте на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 5:2.



В составе победителей забивали Брэд Ричардсон, Эндрю Манджапане (дважды), Тревор Льюис и Джонни Годро. У хозяев отличился дублем Брок Нельсон. У российского защитника Никиты Задорова коэффициент полезности «-1». У Семёна Варламова 26 сейвов.



Напомним, что 24-летний канадский форвард Энтони Бовиллье, его 27-летний соотечественник Адам Пелеч, играющий на позиции защитника, и 39-летний американский игрок обороны Энди Грин, выступающие за «Айлендерс» включены в ковид-протокол за несколько часов до матча.



Также стоит отметить, что встреча с «Калгари» стала матчем-открытием для новой домашней арены «островитян» — «Ю-Би-Эс Арена».