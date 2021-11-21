Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Ларкин забросил девятую шайбу в сезоне, в прошлом же ему понадобилось 44 матча

Ларкин забросил девятую шайбу в сезоне, в прошлом же ему понадобилось 44 матча
Комментарии

Нападающий «Детройт Ред Уингз» Дилан Ларкин забросил девятую шайбу (в матче с «Аризона Койотс») в текущем сезоне Национальной хоккейной лиги. На это достижение ему понадобилось 16 матчей, в прошлом же сезоне он забил то же количество голов за 44 матча.

Напомним, хоккеист не смог завершить матч регулярного чемпионата НХЛ с «Даллас Старз» (2:5) из-за положительного теста на COVID-19. Ларкин успел провести на льду чуть более 12 минут и лишь потом завершил игру. Вероятно, положительный тест пришёл в клуб прямо во время игры.

В текущем регулярном чемпионате НХЛ (на момент написания статьи) 25-летний нападающий провёл 16 матчей, в которых сумел набрать 16 (9+7) результативных баллов.

«Детройт» располагается на восьмом месте в турнирной таблице Восточной конференции, имея в своём активе 18 очков после 19 проведённых встреч.

Новость по теме
Тест форварда «Детройта» Ларкина оказался ложным. Ранее он недоиграл матч с «Далласом»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021