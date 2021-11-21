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Коннор Макдэвид повторил достижение Хенрика Зеттерберга 14-летней давности

Коннор Макдэвид повторил достижение Хенрика Зеттерберга 14-летней давности
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В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Эдмонтон Ойлерз» принимает «Чикаго Блэкхоукс». В ходе первого периода хозяева впереди — 2:0.

Первый гол в матче забил капитан «Нефтяников» Коннор Макдэвид, продливший свою результативную серию. Макдэвид стал третьим игроком за последние 25 лет, набравшим очки как минимум в 17 матчах кряду со старта сезона. На этом временном отрезке рекорд принадлежит Дэни Хитли из «Оттавы» (22 матча в сезоне-2005/2006).

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» «Эдмонтона».

Второе место ранее единолично занимал Хенрик Зеттерберг из «Детройта» (17 игр в сезоне-2007/2008), но теперь его достижение повторил канадский форвард «Ойлерз». Ранее в этом сезоне Макдэвид уже превзошёл достижение Яромира Ягра, который 22 года назад выдал 15-матчевую результативную серию в составе «Питтсбурга».

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