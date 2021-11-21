«Аризона» в овертайме победила «Детройт», Наместников очков не набрал

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Аризона Койотс» принимала «Детройт Ред Уингз». Встреча прошла в Глендейле на стадионе «Хила Ривер-Арена» и завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 2:1.
В составе победителей забивали Райан Дзингел и Клейтон Келлер. У гостей отметился Дилан Ларкин. У российского защитника Ильи Любушкина коэффициент полезности «-1». Владислав Наместников очков не набрал.
В текущем сезоне НХЛ команды разделены на две конференции – Западную и Восточную. По итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд из каждой из них выйдут в плей-офф.
Действующим победителем Кубка Стэнли является «Тампа-Бэй Лайтнинг». В финальной серии она обыграла «Монреаль Канадиенс» со счётом 4-1. Этот титул стал для клуба вторым подряд, а также третьим за всю историю франшизы.
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