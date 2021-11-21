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«Аризона» в овертайме победила «Детройт», Наместников очков не набрал

«Аризона» в овертайме победила «Детройт», Наместников очков не набрал
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Аризона Койотс» принимала «Детройт Ред Уингз». Встреча прошла в Глендейле на стадионе «Хила Ривер-Арена» и завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 2:1.

В составе победителей забивали Райан Дзингел и Клейтон Келлер. У гостей отметился Дилан Ларкин. У российского защитника Ильи Любушкина коэффициент полезности «-1». Владислав Наместников очков не набрал.

В текущем сезоне НХЛ команды разделены на две конференции – Западную и Восточную. По итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд из каждой из них выйдут в плей-офф.

Действующим победителем Кубка Стэнли является «Тампа-Бэй Лайтнинг». В финальной серии она обыграла «Монреаль Канадиенс» со счётом 4-1. Этот титул стал для клуба вторым подряд, а также третьим за всю историю франшизы.

НХЛ - регулярный чемпионат
21 ноября 2021, воскресенье. 04:00 МСК
Аризона Койотс
Глендейл
Окончен
2 : 1
ОТ
Детройт Ред Уингз
Детройт
0:1 Ларкин (Рэймонд) – 08:41' (5x5)   1:1 Дзингел (Дайнин, Круз) – 53:31' (5x5)   2:1 Келлер (Чикран, Кессел) – 60:25' (3x3)
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