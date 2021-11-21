Александр Овечкин повторил результат Клода Лемье по сыгранным матчам в НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Сан-Хосе Шаркс» принимает «Вашингтон Кэпиталз» (0:1, идёт первый период).

В этом матче принимает участие российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин. Капитан столичной команды проводит 1215-й матч за карьеру в НХЛ. 36-летний форвард вышел на 108-е место в лиге по этому показателю, повторив результат завершившего карьеру Клода Лемье (1215). Следующей целью для россиянина является результат Эрика Нестеренко (1219), отставание от которого по этому показателю российский нападающий сегодня сократил до четырёх матчей.

На момент написания новости в нынешнем сезоне на счету капитана столичной команды 26 (12+14) очков в 18 матчах при показателе полезности «+12».