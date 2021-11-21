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Александр Овечкин до двух шайб сократил отставание от рекорда НХЛ по голам в большинстве

Александр Овечкин до двух шайб сократил отставание от рекорда НХЛ по голам в большинстве
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В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Сан-Хосе Шаркс» принимает «Вашингтон Кэпиталз» (0:2, идёт первый период).

В этом матче принимает участие российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин. Капитан столичной команды проводит 1215-й матч за карьеру в НХЛ. 36-летний форвард вышел на 108-е место в лиге по этому показателю, повторив результат завершившего карьеру Клода Лемье (1215). На 14-й минуте матча россиянин фирменным броском реализовал большинство, забив 743-й гол за карьеру в НХЛ.

При этом Овечкин в 272-й раз отличился при игре в большинстве, что является вторым результатом за всю историю лиги. Александр до двух шайб сократил отставание от рекорда НХЛ по голам в большинстве. Первое место пока удерживает Дэйв Андрейчук (274).

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