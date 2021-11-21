Эдин Хилл стал 151-м голкипером, которому забил Александр Овечкин за карьеру в НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Сан-Хосе Шаркс» принимает «Вашингтон Кэпиталз» (0:2, идёт первый период).

В этом матче принимает участие российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин. Капитан столичной команды проводит 1215-й матч за карьеру в НХЛ. 36-летний форвард вышел на 108-е место в лиге по этому показателю, повторив результат завершившего карьеру Клода Лемье (1215).

На 14-й минуте матча россиянин фирменным броском реализовал большинство, забив 743-й гол за карьеру в НХЛ. Российский форвард впервые в карьере поразил ворота голкипера Эдина Хилла. Канадский вратарь «акул» стал 151-м голкипером, которому забил Овечкин в североамериканской лиге, сообщается в «твиттере» CapitalsPR.