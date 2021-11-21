«Айлендерс» провели первый матч на новой арене клуба

Хоккеисты «Нью-Йорк Айлендерс» провели первый официальный матч на новом стадионе — UBS Arena. Сегодня, 21 ноября, они встречались с «Калгари Флэймз». Игра завершилась победой гостей со счётом 5:2.



В составе победителей забивали Брэд Ричардсон, Эндрю Манджапане (дважды), Тревор Льюис и Джонни Годро. У хозяев отличился дублем Брок Нельсон. У российского защитника Никиты Задорова коэффициент полезности «-1». У Семёна Варламова 26 сейвов.



Вместимость новой арены «островитян» составляет 17 тысяч зрителей. Старый стадион — «Нассау Колизеум» являлся домашним для «Айлендерс» с 1972 по 2015-й, а также с 2018 по 2021 год.



«Островитяне» занимают в настоящий момент 14-е место в турнирной таблице Восточной конференции, после 14 матчей набрав 12 очков. Напомним, в прошлом розыгрыше Кубка Стэнли «Айлендерс» дошли до полуфинала, уступив в нём будущему обладателю трофея — «Тампа-Бэй Лайтнинг» (3-4).