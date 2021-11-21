Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо Мн» — «Сибирь». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Айлендерс» провели первый матч на новой арене клуба

«Айлендерс» провели первый матч на новой арене клуба
Комментарии

Хоккеисты «Нью-Йорк Айлендерс» провели первый официальный матч на новом стадионе — UBS Arena. Сегодня, 21 ноября, они встречались с «Калгари Флэймз». Игра завершилась победой гостей со счётом 5:2.

В составе победителей забивали Брэд Ричардсон, Эндрю Манджапане (дважды), Тревор Льюис и Джонни Годро. У хозяев отличился дублем Брок Нельсон. У российского защитника Никиты Задорова коэффициент полезности «-1». У Семёна Варламова 26 сейвов.

Вместимость новой арены «островитян» составляет 17 тысяч зрителей. Старый стадион — «Нассау Колизеум» являлся домашним для «Айлендерс» с 1972 по 2015-й, а также с 2018 по 2021 год.

«Островитяне» занимают в настоящий момент 14-е место в турнирной таблице Восточной конференции, после 14 матчей набрав 12 очков. Напомним, в прошлом розыгрыше Кубка Стэнли «Айлендерс» дошли до полуфинала, уступив в нём будущему обладателю трофея — «Тампа-Бэй Лайтнинг» (3-4).

Новость по теме
«Калгари» в гостях обыграл «Айлендерс», у Задорова «-1»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021