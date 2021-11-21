Овечкин на 22 шайбы отстаёт от Ягра, занимающего 3-е место в списке лучших снайперов НХЛ

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сан-Хосе Шаркс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла в Сан-Хосе на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» и завершилась победой гостей со счётом 4:0.

36-летний российский форвард «столичных» Александр Овечкин в этой игре забросил свою 744-ю шайбу в НХЛ и оформил дубль. Его ближайшая цель – чешский форвард Яромир Ягр (766), отставание от которого составляет 24 гола. Напомним, рекорд принадлежит Уэйну Гретцки (894), а второе место занимает Горди Хоу (801).

Капитан столичной команды провёл 1215-й матч за карьеру в НХЛ. 36-летний форвард вышел на 108-е место в лиге по этому показателю, повторив результат завершившего карьеру Клода Лемье (1215). На 14-й минуте матча россиянин фирменным броском реализовал большинство, забив 743-й гол за карьеру в НХЛ, а под занавес встречи поразил уже пустые ворота.