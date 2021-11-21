Овечкин вышел на второе место в снайперской гонке, отставание от Драйзайтля — четыре гола

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сан-Хосе Шаркс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла в Сан-Хосе на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» и завершилась победой гостей со счётом 4:0.

Дубль в этом матче оформил российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин. На счету капитана столичной команды стало 29 (14+15) очков в 18 матчах при показателе полезности «+12». Овечкин вышел на второе место в снайперской гонке, которое теперь делит с Эндрю Манджапане (14). Первое место занимает Леон Драйзайтль (18).

Капитан столичной команды провёл 1215-й матч за карьеру в НХЛ. 36-летний форвард вышел на 108-е место в лиге по этому показателю, повторив результат завершившего карьеру Клода Лемье (1215). На 14-й минуте матча россиянин фирменным броском реализовал большинство, забив 743-й гол за карьеру в НХЛ, а под занавес встречи поразил уже пустые ворота.