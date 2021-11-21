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Нападающий «Даллас Старз» Роопе Хинц оформил дубль в меньшинстве

Нападающий «Даллас Старз» Роопе Хинц оформил дубль в меньшинстве
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Даллас Старз» принимал «Сент-Луис Блюз». Встреча прошла в Далласе на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 4:1.

Нападающий «Даллас Старз» Роопе Хинц оформил дубль в меньшинстве. Сначала он воспользовался оплошностью обороны соперника на экваторе встречи. А затем упрочил преимущество коллектива на старте третьего периода.

Кроме того, в составе победителей дублем отметился Джейми Бенн. На счету российского нападающего Дениса Гурьянова результативная передача. У Ивана Барбашёва и Владимира Тарасенко коэффициент полезности «-1». Александр Радулов и Клим Костин очков не набрали. У Павла Бучневича коэффициент полезности «-2».

Напомним, что Радулов на 22-й минуте сам заработал буллит для своей команды. Он же и решил его исполнить, но шайба в ворота так и не попала.

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