Овечкин лидирует в НХЛ по очкам в формате «пять на пять» в этом сезоне

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сан-Хосе Шаркс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла в Сан-Хосе на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» и завершилась победой гостей со счётом 4:0.
Дубль в этом матче оформил российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин. Он возглавил список бомбардиров регулярного чемпионата по очкам, набранным в полных составах – на его счету уже 18 баллов при игре «пять на пять» в этом сезоне.
Капитан столичной команды провёл 1215-й матч за карьеру в НХЛ. 36-летний форвард вышел на 108-е место в лиге по этому показателю, повторив результат завершившего карьеру Клода Лемье (1215). На 14-й минуте матча россиянин фирменным броском реализовал большинство, забив 743-й гол за карьеру в НХЛ, а под занавес встречи поразил уже пустые ворота.
- 21 ноября 2021
-
11:15
-
10:59
-
10:46
-
10:21
-
10:20
-
09:57
-
09:36
-
09:22
-
09:09
-
08:47
-
08:35
-
08:17
-
07:55
-
07:35
-
07:30
-
07:20
-
07:14
-
07:08
-
07:05
-
06:56
-
06:52
-
06:46
-
06:44
-
06:38
-
06:21
-
06:08
-
05:54
-
05:40
-
05:22
-
05:14
-
04:49
-
04:27
-
04:15
-
02:55
-
02:39