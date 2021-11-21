Овечкин лидирует в НХЛ по очкам в формате «пять на пять» в этом сезоне

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сан-Хосе Шаркс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла в Сан-Хосе на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» и завершилась победой гостей со счётом 4:0.



Дубль в этом матче оформил российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин. Он возглавил список бомбардиров регулярного чемпионата по очкам, набранным в полных составах – на его счету уже 18 баллов при игре «пять на пять» в этом сезоне.



Капитан столичной команды провёл 1215-й матч за карьеру в НХЛ. 36-летний форвард вышел на 108-е место в лиге по этому показателю, повторив результат завершившего карьеру Клода Лемье (1215). На 14-й минуте матча россиянин фирменным броском реализовал большинство, забив 743-й гол за карьеру в НХЛ, а под занавес встречи поразил уже пустые ворота.

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