Александр Овечкин впервые в сезоне забросил «щелчком» в одно касание

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сан-Хосе Шаркс» принимал «Вашингтон Кэпиталз», гости одержали победу со счётом 4:0. Встреча прошла в Сан-Хосе на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр».

На 14-й минуте матча российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин фирменным броском реализовал большинство, забив 743-й гол за карьеру в НХЛ. Кроме того, впервые в этом сезоне он забросил «щелчком» в одно касание. Под занавес встречи Александр Овечкин поразил уже пустые ворота.

Капитан столичной команды провёл 1215-й матч за карьеру в НХЛ. 36-летний форвард вышел на 108-е место в лиге по этому показателю, повторив результат завершившего карьеру Клода Лемье (1215).