Ковалёв — о сборной Китая и ОИ: пять лет подготовки не будут выкидывать на ветер

Тренер «Куньлунь Ред Стар» и сборной Китая по хоккею Алексей Ковалёв прокомментировал ход решения вопроса об участии сборной Китая на Олимпиаде в Пекине.
«От нас мало что зависит. Очень много разговоров о том, будет команда на Олимпиаде или нет. Нам надо играть, как играем, а там уже как решат. Лига пошла навстречу «Куньлуню» и разрешила сыграть дисквалифицированному Ипу? Я так понимаю, там ситуация немного другая. Просто у нас есть определённый лист игроков, которые должны участвовать в Олимпиаде. И они должны были сыграть эти два матча, так как были люди, которые смотрели эти игры.
Я думаю, что ситуация с Олимпиадой разрешится. Просто так не будут пять лет подготовки выкидывать на ветер и в друг в последний момент всё менять. Я сам удивлён, что всё было сделано для подготовки команды к Олимпийским играм и вдруг за месяц хотят что-то изменить. У нас неплохая команда. Просто не хватает физической формы, это заметно. Команда уже какой год без подготовки начинает сезон», — передаёт слова Ковалёва корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
- 21 ноября 2021
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