Президент московского «Динамо»: Сафронов теперь не ходит в команду

Президент – председатель совета директоров московского «Динамо» Виктор Воронин поделился мнением развитии клуба и разговорах о деятельности своего советника Андрея Сафронова.

«Я могу сказать, что в самом начале, когда заключался контракт с Алексеем Кудашовым, мы договаривались, что значительно омолаживаем основную команду. Сейчас у нас основная задача – развить детский хоккей и поднять молодёжную команду. У нас одна команда ВХЛ, что связано с неким элементом селекции и финансовым вопросом, который немаловажен для игры.

Как отношусь к слухам про негативное влияние Сафронова на команду? Сафронов в команду не ходит, никаких собраний с игроками не проводит. Теперь не ходит», — передаёт слова Воронина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.