ЦСКА и СКА опубликовали составы на армейское дерби

ЦСКА и СКА представили составы на очный матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча пройдёт в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена». Начало — в 17:30 мск.



«Чемпионат» проведёт текстовую-онлайн трансляцию встречи.



В состав хозяев вернулся нападающий Сергей Плотников, пропустивший последний матч клуба, который также прошёл со СКА (4:0).



ЦСКА:



Федотов (Рейдеборн);

Дельбек — Нестеров, Слепышев — Карнаухов — Григоренко;

Блажиевский — Сергеев, Окулов — Каменев — Плотников;

Киселевич — Гилмор, Нордстрём — Андронов — Соркин;

Сведберг, Гуськов — Панкратов — Светлаков — Полтапов.



СКА:



Юханссон (Николаев);

Фантенберг — Седов, Кузьменко — Кемппайнен — Бурдасов;

Робинсон — Камалов, Гусев — Комаров — Волков;

Пыленков — Фальковский, Зыков — Хуснутдинов — Кетов;

Грязнов, Моисеев — Тимкин — Воробьёв — Цицюра.