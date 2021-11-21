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ЦСКА и СКА опубликовали составы на армейское дерби

ЦСКА и СКА опубликовали составы на армейское дерби
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ЦСКА и СКА представили составы на очный матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча пройдёт в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена». Начало — в 17:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую-онлайн трансляцию встречи.

В состав хозяев вернулся нападающий Сергей Плотников, пропустивший последний матч клуба, который также прошёл со СКА (4:0).

ЦСКА:

Федотов (Рейдеборн);
Дельбек — Нестеров, Слепышев — Карнаухов — Григоренко;
Блажиевский — Сергеев, Окулов — Каменев — Плотников;
Киселевич — Гилмор, Нордстрём — Андронов — Соркин;
Сведберг, Гуськов — Панкратов — Светлаков — Полтапов.

СКА:

Юханссон (Николаев);
Фантенберг — Седов, Кузьменко — Кемппайнен — Бурдасов;
Робинсон — Камалов, Гусев — Комаров — Волков;
Пыленков — Фальковский, Зыков — Хуснутдинов — Кетов;
Грязнов, Моисеев — Тимкин — Воробьёв — Цицюра.

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