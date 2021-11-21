Форвард минского «Динамо» Буйницкий забил красивый гол в матче с «Сибирью»

В эти минуты в Минске проходит матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Динамо» и новосибирской «Сибирью». По окончании первого периода хозяева ведут со счётом 1:0.



На 10-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Динамо» Дмитрий Буйницкий. Он получил пас в левой зоне вбрасывания, прокатился за воротами и отправил после виража шайбу в ворота Харри Сятери.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

Эта шайба стала четвёртой в текущем сезоне для 24-летнего нападающего. Напомним, Буйницкий выступает за «Динамо» с 2015 года. Всего на его счету 145 матчей в лиге, в которых он набрал 27 (17+10) очков при показателе полезности «+1».