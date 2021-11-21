Овечкин набирал три и более очков в 120 матчах НХЛ. До повторения рекорда — одна игра
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«Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над «Сан-Хосе Шаркс» в очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги со счётом 4:0. Встреча прошла в Сан-Хосе на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр».
В прошедшей встрече российский нападающий и капитан гостей Александр Овечкин стал автором двух заброшенных шайб, а также отдал голевую передачу.
Этот матч стал 120-м для 36-летнего форварда за карьеру в лиге, в котором он сумел набрать 3 и более очков. Он обошёл по данному показателю Люка Робитайла, выступавшего за «Лос-Анджелес Кингз», «Питтсбург Пингвинз», «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Детройт Ред Уингз».
Лидером по данному показателю является Бобби Халл, на его счету 121 матч с 3+ результативными баллами.
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