Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо Мн» — «Сибирь». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Овечкин набирал три и более очков в 120 матчах НХЛ. До повторения рекорда — одна игра

Овечкин набирал три и более очков в 120 матчах НХЛ. До повторения рекорда — одна игра
Комментарии

«Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над «Сан-Хосе Шаркс» в очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги со счётом 4:0. Встреча прошла в Сан-Хосе на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр».

В прошедшей встрече российский нападающий и капитан гостей Александр Овечкин стал автором двух заброшенных шайб, а также отдал голевую передачу.

Этот матч стал 120-м для 36-летнего форварда за карьеру в лиге, в котором он сумел набрать 3 и более очков. Он обошёл по данному показателю Люка Робитайла, выступавшего за «Лос-Анджелес Кингз», «Питтсбург Пингвинз», «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Детройт Ред Уингз».

Лидером по данному показателю является Бобби Халл, на его счету 121 матч с 3+ результативными баллами.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021