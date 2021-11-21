Гатиятулин — о победе над «Адмиралом»: сумбурная игра. «Трактору» нужно восстановиться

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин подвёл итоги встречи с «Адмиралом» (2:1) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.
«Четвёртый матч через день. Понимали, что будет непросто. Так оно и получилось. Сумбурная игра. Очень важно было победить. Победили. Завтра у команды выходной, бросим всё, чтобы восстановить команду, и будем готовиться к выезду.
Моменты были, где-то не хватило реализации в концовке. Ещё раз повторюсь, непростые матчи домашней серии. Тяжёлые игры были. Надо восстановиться, восстановить команду.
Почему у Теэму Пулккинена не получается забить в пяти матчах подряд? Разговаривали вчера и перед предыдущей игрой. Отрабатываем на тренировке, где-то чуть не идёт. Поправим – дело времени. Знаем сильные стороны Теэму.
Да нет, не думаю, что дело в психологии. Игры идут, накапливается усталость. Сыграно больше половины чемпионата. Нужно восстановиться. Знаем сильные стороны Теэму. Это дело времени
Шварёв и Манухов? Понятно, что они пропускали несколько матчей, нужно было войти в игру. По желанию — нет вопросов. Есть моменты, над которыми надо работать. Что касается Артёма, то с тренерским штабом «Челмета» всегда на связи. Они нам порекомендовали его, мы дали возможность сыграть. Видно, что старается, но в уверенности надо ещё прибавить», — цитирует Гатиятулина пресс-служба клуба.
- 21 ноября 2021
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