И. о. главного тренера «Адмирала» отказался обсуждать возможный приход нового наставника

Исполняющий обязанности главного тренера «Адмирала» Олег Горбенко поделился мнением о поражении в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Трактором» (1:2).



«Робко начали первый период. Тяжело было по движению, может быть, потому что четвёртая игра на выезде. Потом потихоньку вкатились, перестроились. Спасибо ребятам за старание. Они хотели выиграть, было видно это стремление. Пока возвращаемся домой без очков.



Пишут о том, что Леонид Тамбиев должен возглавить «Адмирал»? Ребят, давайте по игре. Меня это совсем не волнует, кто кого возглавит. Сегодня игра, мы говорим про игру.



«Адмирал» здорово сыграл в третьем периоде. Почему первые два периода так не играли? Мы тоже задаём этот вопрос – почему так не играют. Может быть, эти поражения как-то давят. Ребята где-то перестраховываются, чтобы не пропустить, а когда ты перестраховываешься, то пропадает движение. Неуверенность – она влияет. Нам надо выиграть, чтобы пришла уверенность, чтобы мы двигались и были уверены в себе.



«Адмирал» проиграл «Трактору» все четыре матча сезона? Есть свои причины: где-то не хватило мастерства, где-то – везения. В первом периоде не хватило движения. Вот этого, наверное, не хватило. Если говорить про эту игру, то ребята — молодцы, стараются. Но мало хотеть, надо мочь», — цитирует Горбенко официальный сайт «Трактора».