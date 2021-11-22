Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Витязь» — «Северсталь». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Гусев: хочется попасть на Олимпиаду, для этого мне надо однозначно улучшать свою игру

Гусев: хочется попасть на Олимпиаду, для этого мне надо однозначно улучшать свою игру
Комментарии

Нападающий СКА Никита Гусев ответил на вопрос о возможности сыграть за сборную России на Олимпийских играх 2022 года.

«Сейчас я игрок СКА. У нас в команде всё хорошо, работаем, стараемся улучшить результаты, найти свою игру. Да, контракт действительно до конца сезона, страницу НХЛ я для себя не переворачиваю. Но это не дело сегодняшних дней, на данный момент мои мысли с Питером.

Конечно, хочется попасть на Олимпиаду, для этого мне надо однозначно улучшать свою игру, тогда будет больше шансов пробиться в состав. Есть желание стать двукратным олимпийским чемпионом, однако на деле не всё так просто, как звучит. В курсе ли я, что сборную в Пекин повезёт Жамнов? Разумеется, но пока не разговаривал с тренерским штабом», — сказал Гусев в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

«Ни о чём не жалею». Гусев — о попытках закрепиться в НХЛ и возвращении в Россию «Ни о чём не жалею». Гусев — о попытках закрепиться в НХЛ и возвращении в Россию
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021