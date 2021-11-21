Плотников сцепился с Тимкиным и повалил Робинсона, фанаты оценили. ЦСКА — СКА: лучшие фото

21 ноября в Москве на льду стадиона «ЦСКА-Арена» в матче регулярного розыгрыша чемпионата КХЛ ЦСКА одержал уверенную победу над СКА. Встреча завершилась со счётом 3:1.

Это поражение стало для гостей шестым подряд. Ранее подопечные Валерия Брагина уступили «Металлургу» (2:3, бул.), «Спартаку» (1:2, ОТ), ЦСКА (0:4), «Локомотиву» (1:3) и «Сибири» (1:2).

На второй минуте забросил шайбу нападающий хозяев Сергей Плотников. На седьмой минуте удвоил преимущество московских армейцев форвард Сергей Андронов. Ещё одну шайбу в ворота СКА на девятой минуте отправил нападающий Михаил Григоренко. На 55-й минуте одну шайбу в составе гостей отыграл форвард Антон Бурдасов.

Лучшие кадры с матча ЦСКА — СКА — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.