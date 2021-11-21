С. Фёдоров — о победе над СКА: ЦСКА сделал результат в первом периоде

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со СКА (3:1).
«Хороший матч, удалось сделать результат в первом периоде. Очень удачно начали, удачно сыграли в атаке, завершение очень понравилось. Также спасибо ребятам, что во втором периоде сыграли лучше, нам какие-то отрезки всегда мешают правильно сыграть 60 минут. Команду с победой, содержание игры ещё разберём. Конечно, есть над чем работать, но на сегодня команда справилась с поставленными задачами.
Что говорили в первом перерыве? Много не скажешь после такого периода, но подчеркну, что были хорошие короткие смены, о чём мы и просим ребят. Была интенсивность, было силовое давление. Голы, конечно. Поставили задачу на второй период сыграть лучше, немного по-другому в определённых нюансах. Например, не отбрасывать шайбу без давления в зону соперника, обязательно один должен идти, отдать последние силы, чтобы оказать какое-то давление на шайбу.
В перерыве на Евротур было два выходных, работали неполных три дня. Кое-что удалось сделать, кое-что пришлось отложить на другие паузы. В физической направленности ребята молодцы – справились, потерпели. Последний день был самым тяжёлым, но удалось дать ещё один выходной перед началом новой серии игр. Более или менее свежими вышли на «Северсталь», команда неплохо смотрелась в физическом плане с «Динамо», потом выезд в Минск, и сегодня удалось в сжатые сроки повысить тонус и катание», — передаёт слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
- 21 ноября 2021
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