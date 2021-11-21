С. Фёдоров: у СКА в обороне трое 2000 года, один — 1995-го, такие перемены могли сказаться

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров поделился мнением о защитной линии СКА, а также рассказал о становлении игры команды.



«Приняла ли команда, что я хочу ставить? Вопрос, на мой взгляд, не в этом, а в том, что ребята слушают и стараются выполнять. У нас опытный коллектив, есть лидеры, которые правильно поставили вопрос себе лично и перед командой. Я говорю о капитане и ассистентах. Много сказать не могу, но у нас есть контакт и диалог с каждым из игроков как коллективно, так и индивидуально. На общем фоне нам есть над чем работать. Будем уделять внимание тем вещам, которые мы уже неплохо делаем. Это рабочий процесс, он небыстрый, ведь надо ещё и играть, отдавать эмоции и силы в матчах. Надеюсь, нам хватит умения донести основные аспекты игры нашей команды в ближайшем будущем. Надеюсь, до января.



Лёгкого ничего не бывает. Настраивали ребят играть не по счёту, а так, как мы видим, играть правильно. Мы увидели у СКА трёх игроков 2000 года и младше, одного игрока 1995 года в обороне. Такие кардинальные перемены в линии обороны могли сказаться. Нашей задачей было хорошо начать матч, так, как начали в Минске, и продолжать правильное давление в зоне атаки в течение 60 минут. Соперник был мобилизован, понимали, что разговор после первого периода у СКА был серьёзный. Готовились и разбили игру на три части. Хотели видеть нашу команду мобилизованной, делающей правильные вещи, над которыми мы давно работаем», — передаёт слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.