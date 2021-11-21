Брагин: Гусев пропустил почти целый сезон — надо поймать ритм. Все знают, что он за игрок

Главный тренер СКА Валерий Брагин оценил игру нападающего команды Никиты Гусева, а также сообщил о состоянии здоровья травмированных игроков.



«Гусев почти целый сезон не играл, чувство игры, когда отдать пас, когда бросить… Думаю, через игры это всё придёт, вы все знаете, что за игрок Гусев. Физически у него нормальная форма, ему нужно поймать игровой ритм. Ищем, кто будет с ним в центре. Комаров первый матч здорово с ним сыграл. Да, ему нужны более созидательные партнёры, сейчас Воробьёв играл неплохо. Может, в дальнейшем так и будут играть.



У Галимова повреждение. Сложно сказать, пока он не тренируется. Лисов? Сейчас дали новичкам сыграть, дальше будем думать. Седов неплохо смотрелся, без грубых ошибок. Камалов играл самоотверженно», — передаёт слова Брагина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.