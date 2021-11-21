«Спал, потом сидел чуть, затем спал». Гончаров — о перелёте «Авангарда» на Дальний Восток

Защитник «Авангарда» Максим Гончаров в ироничной форме рассказал о перелёте клуба на Дальний Восток.



«Очень понравилось, классно, мне нравится. Чем занимался? Спал, потом сидел чуть-чуть, и затем спал опять. Что смотрел? В окно 2 часа. Видел облака, а потом темно было. Видел Москву сначала, она достаточно большая.



Как готовлюсь к предстоящему матчу? Готовлюсь, тренируюсь, катаюсь. Всё нравится, всё классно: лёд скользкий, шайб много дали. Прохладно здесь, да, Хабаровск же», — сказал Гончаров на YouTube-канале «Авангарда».

Видео можно посмотреть на YouTube-канале ХК «Авангард».

Отметим, что «Авангард» проведёт три матча в рамках выездного турне: с «Амуром» (22 ноября), «Адмиралом» (24 ноября) и «Сибирью» (26 ноября). Подопечные Боба Хартли занимают пятое место в таблице Восточной конференции, набрав 37 очков после 30 матчей.