«Спал, потом сидел чуть, затем спал». Гончаров — о перелёте «Авангарда» на Дальний Восток

Защитник «Авангарда» Максим Гончаров в ироничной форме рассказал о перелёте клуба на Дальний Восток.
«Очень понравилось, классно, мне нравится. Чем занимался? Спал, потом сидел чуть-чуть, и затем спал опять. Что смотрел? В окно 2 часа. Видел облака, а потом темно было. Видел Москву сначала, она достаточно большая.
Как готовлюсь к предстоящему матчу? Готовлюсь, тренируюсь, катаюсь. Всё нравится, всё классно: лёд скользкий, шайб много дали. Прохладно здесь, да, Хабаровск же», — сказал Гончаров на YouTube-канале «Авангарда».
Видео можно посмотреть на YouTube-канале ХК «Авангард».
Отметим, что «Авангард» проведёт три матча в рамках выездного турне: с «Амуром» (22 ноября), «Адмиралом» (24 ноября) и «Сибирью» (26 ноября). Подопечные Боба Хартли занимают пятое место в таблице Восточной конференции, набрав 37 очков после 30 матчей.
- 21 ноября 2021
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