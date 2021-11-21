С. Фёдоров — о голе СКА: возможно, было удаление, когда из рук нашего игрока выбили клюшку

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров после матча со СКА (3:1) прокомментировал эпизод с заброшенной шайбой форварда соперников Антона Бурдасова, а также рассказал о состоянии здоровья некоторых игроков клуба.
«Не смогу прокомментировать, с чем был не согласен Андронов в эпизоде, когда СКА отыграл одну шайбу. Понимаю, что это связано с каким-то просмотром, но не скажу, с каким. Один из моих помощников просил Сергея подъехать, спросить, в чём дело. Возможно, было удаление, когда из рук нашего игрока выбили клюшку. Возможно, дело было в этом, точно сказать не могу. Надо посмотреть, правильно ли Карнаухов сыграл в этом эпизоде. Понимаю, что кто-то отрезался, потому что ситуация перед воротами оказалась два в один.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».
Не думаю, что Сведбергу попала шайба, думаю, это столкновение. На данный момент знаю, что врачи с ним работают, другой информации пока нет. По Валльмарку можно сказать, что мы выдерживаем определённые сроки, чтобы мышцы заросли. На это отведём два-три дня, потом начнём работать с ним на льду. Вряд ли он поедет на выезд, но я уточню сроки его восстановления. Матвей Гуськов хорошо себя чувствует. Решили, что другие молодые игроки смотрятся чуть лучше в тренировочном процессе. Матвей сыграл сегодня очень мало, но сыграл хорошо, по делу», — передаёт слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
- 21 ноября 2021
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