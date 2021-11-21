Комаров: конечно, слежу за «Айлендерс». Я же человек

Нападающий СКА Леонид Комаров рассказал, общался ли он с Олегом Знарком после переезда обратно в Россию, а также сообщил, что следит за играми бывшего клуба — «Нью-Йорк Айлендерс».



«С Олегом Знарком ещё не общались, надеюсь, увижу его. Отношения у меня со всеми хорошие. Сейчас я в СКА, буду стараться играть лучше. Где я играл раньше, уже не смотрю. Смотрю только вперёд, на победу. Стараемся быть номер один.



Конечно, слежу за «Айлендерс», я же человек. Слежу за финской лигой, за НХЛ. Думаю, все мы следим, желаю им удачи. Но мне надо смотреть только вперёд», — передаёт слова Комарова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.



Напомним, в 2009 году Комаров перешёл в московское «Динамо», в составе которого выигрывал чемпионат России и Кубок Гагарина. С 2012 года, за исключением локаута, выступал в Северной Америке за «Торонто Мэйпл Лифс» и «Нью-Йорк Айлендерс». В Россию вернулся в ноябре 2021 года, подписав 2-летний контракт со СКА.