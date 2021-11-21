Плотников — о Тимкине: мне явно было ни к чему драться, поэтому не стал ничего делать

Нападающий ЦСКА Сергей Плотников поделился мнением о прошедшей встрече регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со СКА (3:1).
«Всё отлично – вышли, навязали игру, забили быстрые голы. Игра шла под нашим контролем. Выиграли, всё хорошо, завтра выходной. Моё здоровье? Не знаю, о чём вы говорите, у меня всё хорошо. Никто не ожидал, что я сегодня сыграю, но я очень сильно постарался выйти пораньше. Первый матч со СКА смотрел из раздевалки по телевизору.
Какие особенные чувства на СКА? Всегда настраиваешься на топ-команду, а СКА – всегда топ-уровень, много хороших игроков. Такие игры для меня самые интересные, на них даже не надо настраиваться. Всегда выходишь на них с хорошим настроением, победить хорошую команду вдвойне приятнее.
Момент с Тимкиным? Мне явно было ни к чему драться, поэтому я не стал ничего делать.
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Вам не показалось, что шайба шла мимо ворот, когда я забивал. Всё так и было. Это хоккей, шайба выскочила на неудобную для меня позицию, я уже машинально руками среагировал, бросил в ворота. К сожалению или к счастью, не попал, но она оказалась в воротах, так что без разницы.
Не наблюдаю за СКА пристально, думаю, их ситуация – их внутренняя кухня. Мы старались не позволять развернуться их игрокам, владеть шайбой, находить передачи. Старались создавать давление, чтобы они не могли поднимать голову и распоряжаться шайбой так, как они хотят.
Мы не руководители клуба, не можем решать, кто будет тренировать, кто будет в команде. Нам сказали, что у нас есть вожак, за которым мы должны идти. Мы это приняли, принимаем философию Фёдорова и идём за ним», — передаёт слова Плотникова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
- 21 ноября 2021
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