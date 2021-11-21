Федотов — об Олимпиаде: если поедет НХЛ, то, конечно, не надо питать иллюзий

Вратарь ЦСКА Иван Федотов прокомментировал возможность попадания в состав сборной России на Олимпийские игры 2022 года в Пекине (Китай).



«Олимпийская мечта? Если поедет НХЛ, то, конечно, не надо питать иллюзий. Все реалисты, объективно смотрим на вещи. Безусловно, будут в приоритете те, кто играет там, этого нечего стыдиться. Но если НХЛ не поедет, тогда будут смотреть на наш чемпионат. Пока непонятно до конца, как всё сложится. Мы готовимся, есть клуб, Евротуры, сборная. Есть куда стремиться, это и хорошо. Оттуда едут сильнейшие.



У нас хорошая школа вратарей, вылезают самородки, ребята подтягиваются, обучаются с хорошими специалистами. Наша школа сейчас там одна из сильнейших. Василевский, бесспорно, лучший. Сорока, Шестёра… Боб очень хорошо начал сезон, приятно наблюдать, как он уверенно играет, и команда его получше выступает. Наблюдаешь, как развиваются карьеры ребят. У нас там хорошие вратари, можно выбрать на две команды», — передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.